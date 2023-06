Qantas ritorna a Roma, l’Australia è sempre più vicina

Il primo volo è partito da Roma domenica 18 giugno e il collegamento sarà operato 3 giorni a settimana con l’aeromobile Boeing 787 Dreamliner di Qantas fino al 3 ottobre 2023, offrendo più di 22.000 posti a sedere tra Italia e Australia durante un periodo di quattro mesi. Questa tratta rimane l’unico volo confermato tra Europa continentale e Australia offerto da una compagnia aerea.

Qantas ha anche confermato che proseguirà il servizio per un terzo anno, con la messa in vendita dei voli per il 2024 all’inizio di luglio.

Il CEO di Qantas International, Cameron Wallace, ha dichiarato che la compagnia aerea è lieta di permettere ancora una volta agli italiani di raggiungere direttamente l’Australia.

“L’anno scorso, la nostra tratta Roma – Perth è stata una delle più popolari all’interno del nostro network e le prenotazioni dimostrano che la situazione non è cambiata”, ha dichiarato il Sig. Wallace.

“Una delle tendenze che abbiamo visto sorgere post COVID è la predilezione per i voli diretti, che è più forte che mai. La significativa richiesta da parte dei clienti di rotte internazionali a lungo raggio ci ha dato la sicurezza di cui avevamo bisogno per impegnarci per una terza stagione nel 2024.

“È con estremo piacere che oggi celebriamo la ripartenza, per la seconda stagione estiva consecutiva, del primo ed unico volo diretto dall’Australia all’Europa continentale operato da Qantas” ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Roma è stata confermata da Qantas per l’attrattività e la risposta del mercato, nonché per il ruolo rivestito da Fiumicino quale hub di riferimento per offrire agevoli servizi di connessione verso l’intera regione Europea e del Mediterraneo”

I clienti in partenza da Roma possono viaggiare verso 16 destinazioni in Europa, incluse Ginevra, Nizza, Madrid e Dubrovnik e 14 destinazioni all’interno dell’Italia, tra cui Milano e Venezia.

Ai clienti che viaggiano in Business class da Roma a Perth verrà offerto un kit da viaggio in edizione limitata di Qantas, lanciato in collaborazione con Tourism Western Australia che comprende le grafiche dell’artista Wongi Kevin Wilson, proveniente dall’Australia Occidentale.