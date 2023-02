Protezione animali, cinghiali Villa Pamphilj a Roma furono abbattuti sul posto

“Furono abbattuti sul posto i cinghiali che il 18 gennaio mattina si trovavano all’ingresso di Villa Doria Pamphilj in via di Porta San Pancrazio, a Roma, non lontano dal Gianicolo”. E’ quanto si legge in una nota dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) che, a seguito della richiesta di accesso agli atti alle autorità intervenute “ha ricevuto le risposte che attendeva, tra queste, quella dell’Asl”, si legge nella nota. “Spiace constatare che gli enti intervenuti non abbiano avuto il coraggio d’informare correttamente da cittadinanza, ovvero che i cinghiali erano stati subito abbattuti”, sottolinea il responsabile per la Fauna selvatica dell’Oipa, Alessandro Piacenza. “Al contrario – conclude -, una scarna dichiarazione del presidente del Municipio Roma XII affermava che gli esemplari erano stati solo narcotizzati e trasportati altrove in attesa di ulteriori decisioni. C’è voluta la nostra richiesta di accesso agli atti per avere la verità”.

