PROSPERO FONTANA, IL PITTORE RITROVATO

‘Prospero Fontana – Pictor Bononiensis (1509-1597)’ è il titolo del catalogo ragionato dei dipinti dell’artista bolognese Prospero Fontana, realizzato da Giulia Daniele, dottoressa di ricerca in Storia dell’Arte dell’ Università ‘La Sapienza’, e presentato oggi nella prestigiosa cornice della società ‘Dante Alighieri’ di Roma, nota per il suo scopo di salvaguardare e diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo.

LA LOGGIA DEL PRIMATICCIO DECORATA DA PROSPERO FONTANA

La sala che accoglie i presenti è la sala chiamata ‘Loggia del Primaticcio’, anch’egli pittore felsineo cinquecentesco, il cui restauro fu caratterizzato da decorazioni compiute proprio da Prospero Fontana.

Presenti al tavolo: Manuela Gianandrea, coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte dell’ Università degli Studi ‘La Sapienza’ e direttrice della collana editoriale ‘Esordi’, la professoressa Raffaella Morselli dell’ Università degli Studi di Teramo, Vittoria Romani dell’ Università degli Studi di Padova e l’ autrice Giulia Daniele autrice del volume dedicato a Prospero Fontana.

UN LAVORO PREZIOSO E NECESSARIO

“Il lavoro che ha compiuto Giulia è davvero notevole. Il catalogo conta più di cento schede e contiene documenti originali che l’ autrice, mettendoci tanta passione, è riuscita a trovare. E lo sforzo compiuto dall’autrice è ancora più prezioso se si considera la complessità, in termini bibliografici e di scelte figurative, che fanno capo a Prospero Fontana” – sottolinea la professoressa Romani, mentre vengono proiettati su un pannello le immagini di alcuni dipinti del catalogo. Più o meno sulla stessa falsariga è l’ intervento della professoressa Raffaella Morselli: “Mi sono confrontata a lungo con Giulia per capire se era più giusto puntare su una monografia o su una forma più descrittiva. Alla fine è prevalsa la prima ipotesi perché quella, secondo noi, più efficace per creare un lavoro più circoscritto e specifico e dare così il necessario valore alla vita e alle opere di Prospero Fontana”. Le conclusioni sono affidate naturalmente all’ autrice, la quale emozionata come non mai, dopo i dovuti ringraziamenti, ha voluto manifestare apertamente la propria gratitudine nei confronti dell’ Università per la quale presta servizio, concludendo poi l’ intervento con quello che può essere considerato come un vero e proprio auspicio: “Per me è davvero un grande onore sapere che ‘La Sapienza’ ha deciso di inserire il mio lavoro fra le sue collezioni e spero altresì che esso possa costituire uno strumento da cui ripartire, sia cioè l’ inizio per la rivalutazione di altre opere importanti che purtroppo sono dimenticate o non hanno il giusto risalto”.

Parole sante, Giulia. Prospero Fontana ringrazia sentitamente.

In collaborazione con Maurizio Canna