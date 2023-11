Pronto Piano pandemico Italia, verso step finale in Conferenza Stato-Regioni

(Adnkronos) – Il Piano pandemico dell’Italia è pronto e dopo l’ok del ministro della Salute andrà in Conferenza Stato-Regioni per il passaggio finale. Lo apprende l’Adnkronos Salute. Il Piano contiene le strategie da mettere in campo nel nostro Paese nel caso di arrivo di una nuova pandemia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)