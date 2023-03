Profumerie Modus: al via lo stato di agitazione del personale per i trasferimenti che sanno tanto di licenziamento

Trasferite da Roma a Cuneo o Venezia. Un cambiamento di vita incredibile per alcune le lavoratrici della catena di profumerie Modus. Il tutto però sembra essere solamente un “trucco” della proprietà per invogliare i dipendenti a non accettare il trasferimento e a licenziarsi. Così nelle profumerie Modus è stato dichiarato lo stato di agitazione di tutto il personale. I sindacati hanno bocciato la proposta dell’azienda alle proprie dipendenti, guarda caso per lo più mamme monoreddito e neo mamme con figli entro i tre anni, in quanto del tutto “irricevibile”.

“La Vallesi Spa, a cui nel 2021 la catena Douglas ha ceduto alcuni punti vendita, ha adesso assunto unilateralmente una decisione inaccettabile: quella di trasferire sei lavoratrici, attualmente in forza nella Capitale, nei negozi Cuneo e Venezia. E’ evidente che si tratta di licenziamenti mascherati” – sono le parole del segretario territoriale della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti, Giulia Falcucci.

“Una proposta che è stata un fulmine a ciel sereno, arrivato senza che ci sia stato alcun segnale di crisi”. E’una decisione che riteniamo offensiva, oltre che fortemente penalizzante per le persone interessate – continua Falcucci – che ‘est Modus in rebus’, ‘c’è una misura nelle cose’: non è possibile che, senza che venga annunciata alcuna criticità, persone che hanno la responsabilità di una famiglia e che vivono del proprio lavoro siano raggiunte da una raccomandata che impone loro un trasferimento a centinaia e centinaia di chilometri. Per parte nostra, metteremo in atto tutte le misure di protesta che sono in nostro potere e non ci arrenderemo”.

