Problemi per Raffaella Scuotto, il racconto doloroso sui social: “Lo stanno facendo alla mia famiglia”

Raffaella Scuotto ha spiazzato tutti raccontando cosa sta accadendo a lei e alla sua famiglia, il messaggio inaspettato.

Raffaella Scuotto ha deciso di condividere con i suoi followers il delicato momento che sta vivendo assieme alla sua famiglia, nessuno si sarebbe mai immaginato uno sfogo del genere da parte dell’ex corteggiatrice e invece è arrivato.

Siamo abituati a vederla sorridente sui social, pronta a dispensare suggerimenti e consigli per gli outfit, per la dieta e per lo sport. Ma adesso ha voluto parlare di un suo problema e di quello che sta accadendo in questo ultimo periodo a lei e alla famiglia.

Raffaella Scuotto, lo sfogo sulla famiglia che spiazza tutti

Mentre ancora non è stato chiarito pubblicamente, ne da parte sua ne parte di Brando, se sono tornati assieme o comunque abbiano intenzione di riprovarci, Raffaella Scuotto ha voluto raccontare cosa sta accadendo a lei e alla famiglia in questo periodo.

La sua storia con Brando l’ha esposta sui social e pare – secondo quanto Raffaella ha raccontato in una delle sue ultime storie Instagram – che le starebbero arrivando messaggi con offese e minacce. In tutto questo, però, gli haters starebbero coinvolgendo i suoi familiari, inviando anche a loro messaggi dal contenuto brutto e offensivo.

“E’ un periodo molto delicato per me (…)“, inizia così il lungo sfogo di Raffaella, che ha spiegato come, sebbene i social non siano finzione, lei non mostra sempre tutto ciò che sente e sta vivendo. Ha raccontato che sa bene come starebbero nascendo storie e discussioni, con tanto di giudizi, per quello che sta succedendo. Si riferisce probabilmente alla rottura con Brando.

Poi ha confessato che sta ricevendo molti insulti e anche ai suoi familiari starebbe capitando la stessa cosa. Sebbene sappia come sia l’altra faccia della medaglia quando ci si espone come lei ha fatto, partecipando a Uomini e Donne, non può sopportare il fatto che venga coinvolta anche la sua famiglia.

Ha spiegato che non vuole limitare il pensiero di nessuno, che non chiederà rispetto, che in questo momento difficile la sta salvando la terapia e anche il pilates, ma ha voluto fare una richiesta molto chiara. “(…) Se avete qualcosa da ridire, ditela su di me. La mia famiglia non la toccate“, si conclude così il lungo sfogo della ragazza, che – come è giusto che sia – non vuole che i suoi familiari siano vittima degli haters.