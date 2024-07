Prima fila McLaren in Ungheria, Norris in pole davanti a Piastri

ROMA (ITALPRESS) - “L’emergenza mucillagine è un danno per ecosistemi, turismo, pesca e per la qualità della vita dei cittadini. Il governo non può essere inerte". Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e già ministro dell’Ambiente, sostenitore del parco nazionale dei Trabocchi e del rilancio delle aree marine protette in Adriatico. Pecoraro […]

PALERMO (ITALPRESS) - A Palermo con un'ordinanza dell'assessore comunale al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, sono state predisposte 6 aree di ristoro idrico per i cavalli che trainano le carrozze. Allo studio un progetto alternativo, per arrivare alla totale trasformazione elettrica della carrozza con la sostituzione del cavallo con il volante. ads/sat

PALERMO (ITALPRESS) - "La memoria è ben più del ricordo. Memoria significa fare attualizzazione del ricordo di un evento tragico come quello di Borsellino, per certi versi ancora oscuro in alcune sue parti. Ma questo non manca non solo di motivare ancora di più la società civile, ma soprattutto serve alle giovani generazioni per aiutarle […]