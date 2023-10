Presenza di acqua nel frigorifero: cause e rimedi

Hai mai notato la comparsa di accumuli d’acqua nel tuo frigorifero? Si tratta di un problema comune che può danneggiare molto gli alimenti conservati.

Solitamente, l’acqua si forma lungo le pareti laterali e sul fondo del frigorifero ma, in questo caso, non si tratta esattamente di acqua, il nome esatto è condensa.

Che cos’è la condensa?

La condensa è acqua evaporata e si forma quando l’umidità nell’aria è elevata, simile a quanto accade sulle pareti del bagno dopo una doccia. La presenza di condensa nel frigorifero può essere problematica, in quanto rende gli alimenti eccessivamente umidi, accelerando il processo di maturazione e poi decomposizione in pochi giorni.

Di solito, gli ultimi modelli di frigoriferi sono dotati di un sistema no-frost, progettato per prevenire la formazione di condensa. In particolare, potreste optare per frigoriferi a incasso che presentano le migliori tecniche per monitorare il livello di umidità nel frigo e per conservare la freschezza del cibo.

Cosa fare in caso di acqua nel frigo?

Se noti la presenza di acqua nel fondo del tuo frigorifero, non è necessario chiamare immediatamente un tecnico. Potrebbe essere causato dall’ostruzione del foro di drenaggio, il quale indirizza l’acqua in eccesso in una vaschetta posta sul compressore, che dovrebbe evaporare grazie al calore emesso.

Ecco come affrontare il problema:

Scollega l’alimentazione: per prima cosa, assicurati di staccare il frigorifero dalla presa di corrente per poter lavorare in sicurezza. Svuota completamente il frigorifero: di solito, il foro di drenaggio si trova nella parte inferiore del frigorifero. Per raggiungerlo e ispezionarlo accuratamente, è necessario svuotare completamente il contenuto dell’elettrodomestico. Ispeziona e pulisci il foro di drenaggio: il foro di drenaggio è spesso bloccato da piccoli accumuli di sporco, impedendo all’acqua di drenare correttamente. Utilizza uno scovolino o soffia all’interno del foro per rimuovere gli ostacoli. Verifica la libera circolazione: dopo la pulizia, versa un po’ d’acqua nel foro per assicurarti che scorra liberamente. Se l’acqua scorre senza problemi, significa che il foro è libero. Asciuga e ripristina: asciuga accuratamente l’interno del frigorifero, quindi riaccendilo e rimetti gli alimenti all’interno.

Questi passaggi dovrebbero aiutarti ad eliminare l’acqua e a ripristinare il corretto funzionamento del tuo frigorifero.

Come evitare la formazione di acqua in fondo al frigo?

Puoi adottare alcune precauzioni per evitare l’accumulo di acqua nel tuo frigorifero. Vediamo insieme quali sono le principali:

Assicurati che i cibi non tocchino la parete posteriore del frigorifero, per evitare la formazione di residui che potrebbero ostruire il foro di drenaggio.

Controlla regolarmente il foro di drenaggio per assicurarti che sia libero da detriti e puliscilo se necessario.

Verifica e ispeziona anche le guarnizioni della porta del frigorifero per garantire una chiusura ermetica.

Se, nonostante la pulizia accurata del foro di drenaggio, l’acqua continua a non scorre correttamente o se il problema persiste, è consigliabile contattare un tecnico qualificato. Questo professionista sarà in grado di risolvere il problema in totale sicurezza.