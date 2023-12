Presentato a Roma un esemplare unico del Super SUV Lamborghini

(Adnkronos) – La collaborazione tra Automobili Lamborghini e la Polizia di Stato è iniziata nel 2004 e la Urus Performante è il sesto esemplare Lamborghini a entrare nella flotta della Polizia Stradale. “E’ con grande piacere che rinnoviamo la collaborazione, ormai ventennale, con la Polizia di Stato” commenta Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini “Sapere che i nostri modelli sono utilizzati per funzioni di pubblica utilità e, soprattutto, per operazioni determinanti a salvare vite umane, non può che rendere orgoglioso me e tutta l’azienda. Queste iniziative, che portiamo avanti con grande soddisfazione, rappresentano un’ulteriore dimostrazione del nostro legame con il territorio”.

all'interno troviamo, oltre ai vari elementi essenziali per il servizio di pubblica sicurezza, un frigo portatile per il trasporto organi comprensivo di display e datalogger per monitoraggio costante della temperatura interna. La Peformante è è equipaggiata con un motore V8 biturbo da 666 CV di potenza massima e 850 Nm capace di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e una velocità massima di 306 km/h. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...