Presentata la più innovativa e potente SL di tutti i tempi

(Adnkronos) –

Mercedes-AMG amplia la famiglia di SL con la nuova SL 63 S E

PERFORMANCE. Il cuore della nuova super car è un poderoso V8 biturbo da 4,0 litri e l'unità di trazione elettrica AMG generano insieme una potenza di sistema di 600 kW (816 CV) e una coppia massima di sistema fino a 1.420 Nm. L'accelerazione a 100 km/h in 2,9 secondi e la velocità massima di 317 km/h.

"La SL è sempre stata un'icona nel portafoglio Mercedes-Benz. L'ultima versione della leggendaria roadster trasferisce questo status nel futuro. Prima di tutto la nuova SL 63 S E PERFORMANCE che, con la sua tecnologia innovativa, è il membro più potente della famiglia SL. Con questo concetto unico, offriamo ai nostri clienti non solo prestazioni superiori, ma anche l'opzione della guida completamente elettrica. Le numerose opzioni di equipaggiamento e i materiali di alta qualità utilizzati rendono la SL una delle roadster più esclusive del mercato, una vera e propria auto da sogno" ha dichiarato Michael Schiebe, Amministratore Delegato di Mercedes-AMG GmbH, e responsabile delle divisioni Mercedes-Benz Classe G e Mercedes Maybach



Un punto altamente tecnologico è costituito dall'accumulatore di energia agli ioni di litio che vanta una sperimentazione fatta nelle auto da corsa ibride di Formula 1 del Mercedes-AMG Petronas F1 Team. La batteria ad alte prestazioni offre una capacità di 6,1 kWh, 70 kW di potenza continua e 150 kW di potenza di picco. La nuova supercar di Mercedes ha ben otto programmi di guida AMG DYNAMIC SELECT: "Electric", "Battery Hold", "Comfort", "Smoothness", "Sport", "Sport+", "RACE" e "Individual. Un vero e proprio spasso per il pilota che può scegliere la propria esperienze di guida, da quella efficiente a quella dinamica. Il guidatore può selezionare quattro diversi livelli di potenza di recupero utilizzando il pulsante destro del volante AMG. Il team aerodinamico AMG ha adattato il software di controllo della SL 63 S E PERFORMANCE alle prestazioni più elevate creando uno spoiler estensibile che si attiva da una velocità di 80 km/h con ben cinque nuove posizioni angolari per ottimizzare la stabilità di guida o ridurre la resistenza dell'aria. La SL 63 S E PERFORMANCE è inoltre dotata di serie di asse posteriore sterzante e di un impianto frenante composto da pinze fisse a 6 pistoncini color bronzo all'anteriore e pinze flottanti a 1 pistoncino al posteriore, ovviamnte su quattro enormi dischi freno in carboceramica. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)