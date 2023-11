Presentata in EICMA la nuova gamma 2024 di Zero Motorcycles

(Adnkronos) – In un mercato globale stimato fra i 600 milioni e il miliardo di motociclisti, Zero Motorcycles si distingue come punto di riferimento per le moto full size e 100% elettriche.

Zero Motorcycles

prosegue nelle novità e in EICMA presenta parecchie novità. – La famiglia "Dual Sport" Zero nel 2024 sarà formata dall'adventure bike DSR/X e da due moto realizzate sulla stessa piattaforma ma dedicate ai possessori di patente A1 o B e A2: la DS MY24 e la DSR MY24.

– Altre novità sono rappresentate dalle Zero S MY24, Zero DS MY24 e Zero FXE MY24, tutti modelli proposti con potenza limitata a 11 kW. Per guidarle sono sufficienti le patenti di guida A1 o B. I modelli SR MY24 e DSR MY24 offrono invece una nuova funzionalità, pensata per permettere alle prestazioni delle moto di crescere all'aumentare dell'esperienza di chi le guida. Questi modelli sono disponibili in versione immatricolata per patente A2 e quindi con potenza a libretto entro i 35kW. Grazie alla recente normativa sulle patenti, dopo due anni di guida i possessori di patente A2 potranno passare alla A "libera" con solo una prova pratica. Questo per la gioia dei più giovani. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)