Premio Pentapolis, premiata l’Adnkronos per i temi green

(Adnkronos) – Promuovere e diffondere un’informazione e una cultura più attente all’ambiente, ai diritti umani e alla responsabilità sociale. Con questo obiettivo nasce il Premio Pentapolis 'Giornalisti per la sostenibilità', un riconoscimento simbolico assegnato ai giornalisti italiani (e della stampa estera), che si siano particolarmente distinti per l’impegno in favore della divulgazione, anche scientifica, di tematiche green e social. Quest'anno per la prima volta sono state premiate anche le agenzie stampa e all'Adnkronos il premio è stato assegnato a Loredana Errico, giornalista della redazione Adnkronos Prometeo dedicata allo sviluppo sostenibile, all’economia verde, alla responsabilità sociale d’impresa e ai green jobs. La premiazione è avvenuta in occasione del decimo Forum ‘L’informazione ambientale in Italia, verso il Green New Deal’, promosso da Pentapolis Institute ETS ed Eco in Città dove ogni anno viene presentato il Rapporto Eco Media 2023 (online su www.osa-ecomedia.it/research/) sulla copertura delle notizie su ambiente e sviluppo sostenibile da parte dei media italiani. L'elenco completo dei vincitori. Per la carta stampata: Marco Cattaneo, Le Scienze e National Geographic Italy; Edoardo Vigna, Pianeta 2030 (Corriere della Sera) e Sonia Giuliodori, Funny Vegan. Per il web: Simona Cardillo, Ohga; Rossella Vignoli, TuttoGreen. Per la radio: Sonia Filippazzi, Rai Radio; Valeria Manieri, Radio Radicale. Per la Tv: Donatella Bianchi (Rai 1) e Domenico Iannacone. Per le agenzie di stampa: Stefania De Francesco, Ansa; Loredana Errico, Adnkronos e Tommaso Tetro, LaPresse. —sostenibilita/csrwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

