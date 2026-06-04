Premio Fair Play Menarini: Duplantis, Paltrinieri e Zola tra i vincitori dell’edizione 2026

(Adnkronos) – Il fenomeno del salto con l’asta Armand ‘Mondo’ Duplants, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, la marciatrice Antonella Palmisano e l’ex fantasista di Parma, Napoli e Chelsea Gianfranco Zola sono tra i vincitori della trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.

I loro nomi sono stati annunciati nel corso di una conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni a Roma. Oltre a loro saranno saranno premiati il prossimo 2 luglio a Firenze, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la sciatrice paralimpica Chiara Mazzel, il fiorettista Daniele Garozzo, il pallavolista Simone Anzani e i campioni olimpici del pattinaggio su ghiaccio Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti per il pattinaggio sul ghiaccio.

Oltre ai campioni più celebrati, il Premio Fair Play Menarini ha scelto di assegnare un riconoscimento anche alle nuove generazioni, con il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport” e il Premio Fair Play Menarini “Giovani”, per celebrare i più significativi gesti di lealtà compiuti dai ragazzi. I vincitori sono stati: Alberto Belluzzi (scherma), Gloria Tinaburri (equitazione), Matteo Pasqualetti (pallavolo).

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