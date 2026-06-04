Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Premio Fair Play Menarini: Duplantis, Paltrinieri e Zola tra i vincitori dell’edizione 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il fenomeno del salto con l’asta Armand ‘Mondo’ Duplants, il nuotatore Gregorio Paltrinieri, la marciatrice Antonella Palmisano e l’ex fantasista di Parma, Napoli e Chelsea Gianfranco Zola sono tra i vincitori della trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini.  

I loro nomi sono stati annunciati nel corso di una conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni a Roma. Oltre a loro saranno saranno premiati il prossimo 2 luglio a Firenze, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la sciatrice paralimpica Chiara Mazzel, il fiorettista Daniele Garozzo, il pallavolista Simone Anzani e i campioni olimpici del pattinaggio su ghiaccio Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti per il pattinaggio sul ghiaccio. 

Oltre ai campioni più celebrati, il Premio Fair Play Menarini ha scelto di assegnare un riconoscimento anche alle nuove generazioni, con il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport” e il Premio Fair Play Menarini “Giovani”, per celebrare i più significativi gesti di lealtà compiuti dai ragazzi. I vincitori sono stati: Alberto Belluzzi (scherma), Gloria Tinaburri (equitazione), Matteo Pasqualetti (pallavolo). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Autorete di Gila e la Juve batte 1-0 la Lazio

20 Ottobre 2024

Milan a Leverkusen, Fonseca “Servirà una difesa perfetta”

30 Settembre 2024

Ue, raggiunto accordo su Patto migranti e asilo

20 Dicembre 2023

Weekend con sole e freddo, poi tornano piogge e neve: meteo oggi e prossimi giorni

18 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno