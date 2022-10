Prati, carabinieri fermano un uomo gravemente indiziato di aver compiuto una rapina di rolex

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 54enne romano, gravemente indiziato di Rapina aggravata.

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio specifico antirapina, la mattina di venerdì 7 ottobre, in viale Mazzini, una pattuglia in abiti civili dei Carabinieri, insospettita dall’atteggiamento di due soggetti a bordo di una moto e con volto travisato da caschi integrali, ha deciso di fermarli per sottoporli ad un controllo. Il conducente aveva con sé una pistola e una seconda gli è stata trovata a casa e per questo è stato arrestato in flagranza con arresto già convalidato e posto ai domiciliari in attesa del processo. Il passeggero che era con lui in moto, un 54enne romano è stato invece sottoposto a fermo di indiziato di delitto, di iniziativa, in ordine ad una rapina di un orologio “Rolex”, commessa in strada il 24 agosto scorso in Circonvallazione Nomentana, in danno di un uomo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale che stavano indagando su quella rapina, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno riconosciuto la particolare fisionomia, alcuni dettagli dell’abbigliamento e alcuni dettagli della moto, confrontati con quelli acquisiti dai filmati dei sistemi di videosorveglianza.

L’uomo sottoposto a fermo di indiziato di delitto di iniziativa è stato condotto presso la Casa Circondariale “Regina Coeli” di Roma dove il Gip del Tribunale di Roma ha convalidato il fermo disponendo per lui la misura della custodia in carcere, in attesa processo.

