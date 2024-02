Potenza, bus con 40 studenti a bordo si ribalta: grave l’autista

(Adnkronos) – Un autobus di linea del trasporto scolastico è stato coinvolto stamane in un grave incidente sulla strada provinciale 83 in territorio di Baragiano, nel Potentino, nell'impatto con un'automobile. Feriti in modo grave l'autista del pullman e il conducente dell'altro veicolo. L'autobus è uscito dalla sede stradale e si è ribaltato. Sul posto ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco. Particolarmente delicate sono subito apparse le condizioni dell'autista e dell'altro conducente, trasportati in codice rosso in ambulanza all'ospedale di Potenza, mentre dalle prime notizie i circa 40 ragazzi a bordo sono salvi, lievemente feriti per traumi da strada. "Esprimo solidarietà e vicinanza alle famiglie degli studenti e dei lavoratori a bordo del pullman che questa mattina si è ribaltato all'altezza di Baragiano scalo". Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo aver appreso la notizia dell'incidente. "Sono in costante contatto con il sindaco di Baragiano e con la struttura ospedaliera di Potenza – ha aggiunto – per avere aggiornamenti sulle condizioni di salute dei feriti. Seguirò con attenzione l'evolversi della situazione". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)