POSTE ITALIANE: OPERATIVI AD APRILIA I PRIMI 12 VEICOLI COMPLETAMENTE ELETTRICI PER LA CONSEGNA “GREEN” DELLA CORRISPONDENZA E DEI PACCHI

Poste italiane viaggia sempre più “green” in provincia di Latina: sono infatti operativi, da alcune settimane, 12 nuovi mezzi totalmente elettrici presso il Centro di Distribuzione di Via della Meccanica, ad Aprilia, per rendere ecologica, agevole e sicura la consegna della corrispondenza e dei pacchi. Si tratta dei primi veicoli di questa tipologia a disposizione dei portalettere, nello specifico si tratta di 4 tricicli, 3 quadricicli, 3 autovetture e 2 furgoni.

Presso il centro di recapito di Aprilia sono state inoltre installate 12 colonnine con una potenza di 7,4 kw, per la ricarica dei nuovi veicoli elettrici.

I veicoli prima di entrare a far parte della flotta di Poste Italiane sono stati modificati e resi funzionali alle esigenze del servizio postale; ad esempio, in alcune macchine, il sedile passeggero è dotato di un particolare allestimento per l’alloggiamento delle cassette o di particolari scaffalature per il trasporto dei pacchi. Altri ancora hanno accessori ad hoc per la mission dell’Azienda, come il sistema Keyless Entry&Start per il riconoscimento a distanza del conducente. Grazie a questa tecnologia, le portiere e il portellone si sbloccano automaticamente, facilitando il lavoro degli operatori.

Sono circa 2000 i chilometri percorsi giornalmente dai portalettere del Centro di Distribuzione di Via della Meccanica.

Il Centro di Distribuzione di Aprilia, che comprende circa 48 operatori (tra portalettere più gli addetti alle lavorazioni interne e i ruoli di staff), coordinati dal responsabile Marco D’Amici, garantisce la consegna della corrispondenza sul territorio di Aprilia, per un totale di circa 30mila famiglie e circa 5mila piccole e medie imprese distribuite negli oltre 12mila numeri civici, organizzato in 34 zone di recapito.

Il rinnovo della flotta aziendale in ottica sostenibile è uno degli obiettivi del piano industriale ’24 SI’ dell’Azienda guidata dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, e proseguirà per tutto il 2023. Al momento sono 13 mila i veicoli green che Poste ha messo su strada, per arrivare nel 2024 ad un totale di 17.000.

Con i nuovi mezzi elettrici, dunque, la mobilità dell’Azienda è sempre più sostenibile, in linea con il piano in materia di sostenibilità ambientale e sociale del Gruppo.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet