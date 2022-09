Portuense: investita donna di 74 anni mentre attraversa la strada

Alle 8.00 circa di questa mattina in zona Portuense, intervento pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, per un grave incidente in Viale Giuseppe Sirtori, all’incrocio con Largo Gaetano La Loggia.

Si tratta di un investimento di pedone, di donna di 74 anni, deceduta in ambulanza nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario.

Coinvolta un’auto Smart For Two, condotta da una donna italiana di 43 anni , che si è fermata subito dopo l’urto per i soccorsi. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli esami di rito.

Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

