Porti, Musolino: “3 mln croceristi a Civitavecchia è storia vincente”

(Adnkronos) – "Aver incrementato di 400.000 unità dopo il Covid" il numero dei croceristi "non era così scontato. In due anni e mezzo rimbalzare le negatività del Covid e portare la soglia ai 3 milioni è una storia vincente e di resilienza di Civitavecchia, delle imprese e dei cittadini. A fine anno supereremo il 2023 con un risultato storico per la regione Lazio e per il Paese. Con questo aiutiamo anche le filiere industriali complesse come quella di Fincantieri". Lo ha sottolineato Pino Musolino, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porti di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta alla conferenza di presentazione dello Autorità portuale di Civitavecchia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

