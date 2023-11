Ponte sullo Stretto, Salini: “Ce la stiamo mettendo tutta, combattiamo insieme per grande successo”

(Adnkronos) – "Per il Ponte ce la stiamo mettendo tutta. Tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo insieme con il ministero, Rfi ed Anas, quindi stiamo combattendo tutti insieme per questo grande successo che non è solo unire la Sicilia con il resto dell'Italia e con l'Europa ma soprattutto far si che ci sia qui la possibilità di fare una grande infrastruttura che tutti i mondo ci invidia e far vedere che l'Italia non è solamente mandolino e spaghetti ma anche grandissima tecnologia, capacità di fare, grandi e piccole aziende che lavorano, decine di miglia di persone che possono partecipare con esse e far vedere che siamo capaci di fare delle opere che nel resto del mondo si sognano". Così l'Ad di Webuild Spa Pietro Salini ai giornalisti a Belpasso, nel catanese. a margine dell'avvio da parte di Webuild Spa della fabbrica dei conci Roboplant al quale hanno pareso parte anche il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il presidente di Rete ferroviaria italiana Dario Lo Bosco. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

