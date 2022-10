Pomezia: Comune, completati i lavori alla scuola De Andrè, nuovi locali per Primaria e Santa Palomba

Pomezia: da ieri “la campanella per gli alunni della Primaria di via Ardeatina suona alla scuola Fabrizio De André di via Cesare Fiorucci”. Lo si legge in una nota del comune. “Ad accoglierli le nuove aule realizzate grazie al finanziamento del Bando periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite della Città Metropolitana di Roma Capitale, per la riqualificazione di Santa Palomba. Oltre agli interventi nella scuola De André, nuove aule, locali/laboratori e uffici, riqualificazione delle aree esterne alla scuola, sono previsti importanti lavori infrastrutturali in corso in tutta l’area”.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...