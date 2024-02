Polonia, l’avvertimento del ministro: “Prepararsi a possibile guerra con Russia”

(Adnkronos) – Il ministro della Difesa di Varsavia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha avvertito che la Polonia deve prepararsi all'eventualità di una guerra con la Russia. "Mi aspetto ogni scenario e tengo conto seriamente di quelli peggiori. Questo è il compito di un ministro della Difesa nella situazione in cui ci troviamo", ha detto Kosiniak-Kamysz, rispondendo alla domanda del quotidiano Super Express se ha preso in considerazione la possibilità di una sconfitta militare dell'Ucraina e di una conseguente invasione di territorio polacco da parte russa. Il ministro ha sottolineato di non aver parlato in maniera improvvisata, ma di aver soppesate le sue affermazioni con attenzione. Il suo dicastero, ha spiegato, ha già iniziato passi concreti per prepararsi alla possibile minaccia, esaminando anche lo stato dei rifornimenti di materiale bellico. Per quanto siano importanti i rifornimenti di armi su larga scala anche l'equipaggiamento di ciascun soldato va preso molto sul serio, ha sottolineato. Membro dell'Ue e la Nato, la Polonia intende svolgere un ruolo molto importante nella difesa comune europea, ha dichiarato Kosiniak-Kamysz. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

