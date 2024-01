Plenitude entra nella partnership BlueFloat Energy

(Adnkronos) –

Plenitude ha siglato un accordo per l’ingresso nella partnership strategica con BlueFloat Energy e Sener Renewable Investments per lo sviluppo di progetti eolici offshore in Spagna.

Plenitude condivide con BlueFloat Energy e Sener un approccio unico allo sviluppo dei progetti, a beneficio delle comunità locali, nel rispetto di tutti gli aspetti ambientali e sociali.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Grazie a questo accordo rafforziamo il nostro portafoglio eolico offshore e il nostro impegno nel settore delle rinnovabili in Spagna. Siamo lieti di avviare questa collaborazione con BlueFloat e Sener Renewable Investments per contribuire al processo di transizione energetica del Paese, attraverso una soluzione tecnologica innovativa e dal grande potenziale quale l’eolico offshore su fondazioni galleggianti. La crescita del settore delle rinnovabili è fondamentale per la nostra strategia, in linea con l’obiettivo della Società di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040 e di fornire energia decarbonizzata a tutti i suoi clienti”.



Carlos Martín, Amministratore Delegato di BlueFloat Energy, ha dichiarato: “L'accordo con Plenitude rafforza la nostra partnership, grazie alla sua solida esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di progetti di energia rinnovabile, alla sua forza finanziaria ed alle sue eccellenti competenze tecniche, che sono complementari all'esperienza di BlueFloat Energy nel settore eolico galleggiante e alle competenze ingegneristiche di Sener. Con l'ingresso di Plenitude, i nostri progetti compiono un significativo passo in avanti, consolidando la nostra posizione di leader nel settore dell'eolico offshore nel nostro mercato nazionale".

