PlayStation Plus, le novità su PS5 per febbraio e San Valentino

(Adnkronos) – In occasione della Festa degli innamorati, PlayStation ha deciso di lanciare una serie di iniziative e offerte che riguardano tanto i giochi quanto le sottoscrizioni ai servizi in abbonamento. Fino al 14 febbraio, infatti, i giocatori che hanno effettuato la sottoscrizione a un servizio in abbonamento PlayStation potranno beneficiare di una speciale promozione su Direct.PlayStation.com. Acquistando due o più articoli dallo store online ufficiale targato PlayStation, per un valore complessivo superiore a 100 euro, si potrà godere di uno sconto del 15% sul totale dell'acquisto. Dal 6 febbraio, l'esperienza di gioco su PlayStation si arricchisce ulteriormente con l'aggiunta di Marvel's Spider-Man 2 al catalogo di titoli in versione di prova per gli abbonati al piano Premium di PlayStation Plus. Il gioco, ultima creazione di Insomniac Games, immerge i giocatori nelle avventure di Peter Parker e Miles Morales, impegnati a fronteggiare la minaccia di Kraven e del terrificante Venom. Gli abbonati avranno la possibilità di provare il gioco per un periodo limitato di 2 ore, con la garanzia di poter mantenere trofei e progressi nel caso decidano di acquistare la versione completa. Sempre a partire dal 6 febbraio e fino al 4 marzo, gli abbonati a PlayStation Plus potranno arricchire la propria libreria di giochi senza costi aggiuntivi. Tra le novità disponibili vi sono Foamstars, uno sparatutto per party online realizzato da Square Enix e disponibile in esclusiva su PlayStation Plus; Rollerdrome, che combina azione su pattini e sparatorie in un mix dallo stile artistico molto particolare; e Steelrising, un gioco di ruolo d'azione con protagonisti degli automi. Infine, fino all’11 febbraio, gli utenti che effettueranno il login con il proprio account PSN su PlayStation Store avranno l'opportunità di abbonarsi a PlayStation Plus Extra per 12 mesi al prezzo dell’abbonamento Essential, un'offerta riservata esclusivamente ai nuovi abbonati. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

