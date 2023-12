PlayStation Plus, ecco i giochi da scaricare su PS5 e PS4 a gennaio 2024

(Adnkronos) – Sony ha annunciato che i giochi di PlayStation Plus per gennaio 2024 saranno A Plague Tale: Requiem, Evil West e Nobody Saves the World. Come riportato dal PlayStation.Blog, tutti e tre i giochi saranno disponibili per i membri di PlayStation Plus a partire da martedì 2 gennaio e potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi fino a lunedì 5 febbraio. Oltre a questi giochi, i membri di PlayStation Plus riceveranno anche un esclusivo pacchetto PlayStation Plus chiamato "Warframe: Syrinx Collection". Questa collezione include diversi accessori e potenziamenti per il gioco Warframe, tra cui piastre per petto, spalla e gamba Syrinx, fucile Baza, asta da combattimento Cassowar, palette di colori Storm, bundle di mod per danni base e critici essenziali, due catalizzatori Orokin, 170 Platinum, un booster di affinità di 7 giorni e un booster di crediti di 7 giorni. Per quanto riguarda i giochi, A Plague Tale: Requiem, disponibile per i possessori di PS5, è il seguito di A Plague Tale: Innocence. La storia segue Amicia e Hugo nel loro viaggio verso sud dopo essere fuggiti da casa. Tuttavia, la situazione si complica con il ritorno dei poteri di Hugo e l'arrivo di un'orda di ratti devastanti. Evil West, disponibile sia per PS4 che per PS5, immerge il giocatore nel ruolo di uno degli ultimi agenti di un'istituto segreto di caccia ai vampiri, l'ultima difesa dell'umanità contro un terrore antico. Questo gioco può essere giocato sia in modalità singolo che in cooperativa, offrendo una campagna ricca di azione e una trama avvincente. Nobody Saves the World, l'ultimo titolo dello sviluppatore di Guacamelee!, Drinkbox Studios, disponibile per PS4 e PS5, mette i giocatori nei panni di "Nobody", un personaggio che deve, come suggerisce il titolo, salvare il mondo da un'antica calamità, trasformandosi in una lumaca, un fantasma, un drago e altro ancora. Infine, i membri di PlayStation Plus hanno tempo fino al 5 dicembre per scaricare i giochi di dicembre 2023, tra cui LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

