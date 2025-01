Pier Silvio Berlusconi, colpaccio nel 2025: chi blinda per Mediaset

Un bel colpo per Pier Silvio Berlusconi che non se lo lascia sfuggire: Mediaset è ‘salva’ dopo questa notizia.

Il ‘dietro le quinte’ di Mediaset è in subbuglio. Tante novità e numerosi cambiamenti rendono l’atmosfera particolarmente effervescente. Dai cambi di programmazione ai nuovi progetti, Berlusconi e il suo entourage sono in continua produzione per mantenere alta la reputazione dinanzi al pubblico.

Si spera sempre in qualcosa di innovativo per l’azienda, quel cambio di rotta che si attende da diverso tempo – in cuor suo Pier Silvio desidererebbe che il Festival di Sanremo traslocasse sulle sue reti sebbene abbia affermato di recente: “mi auguro rimanga in Rai” durante una conferenza stampa a Cologno Monzese.

Tuttavia non ha alcuna intenzione di rinunciare ai propri fidati ‘scudieri’, specialmente una persona molto amata. Un legame blindatissimo da cui diverrebbe difficile svincolarsi. Non può sfuggire al controllo dell’AD Mediaset, anzi, nei suoi riguardi quest’ultimo ha grandi progetti a lungo termine.

Pier Silvio Berlusconi, il 2025 inizia con il botto: in arrivo un contratto stellare

Negli ultimi anni si è assistito a un ricambio degli addetti ai lavori Mediaset: chi ha preferito andarsene per propria scelta personale, chi ha dovuto lasciare, improvvisamente, assecondando il volere dei vertici. Infine altrettanti in stand-by, aspettando l’occasione migliore per entrare in scena. Dunque, notevole dinamismo.

Alessia Marcuzzi, Barbara D’Urso, Ilary Blasi sono solo alcuni dei volti iconici che hanno saputo rappresentare l’azienda in modo impeccabile, ma manca qualcuno all’appello di cui Pier Silvio non può assolutamente fare a meno: Paolo Bonolis. In questi mesi si è vociferato in merito a un presunto passaggio in Rai del conduttore.

Lo si è visto a Tale e Quale Show, recentemente, inoltre sembrava assodata la scelta di affidargli la direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo. Ma nulla da fare: come riportato da BubinoBlog, resterà a Mediaset per altri tre anni – questa parrebbe essere la proposta contenuta nel presunto contratto da siglare.

Certo, ciò si pone in contrasto con la volontà del diretto interessato, pronto a ritirarsi e lasciare spazio alle nuove leve, tuttavia perché rifiutare un simile accordo? Intanto, dal 20 gennaio, Paolo Bonolis torna su Canale 5 con una nuova edizione di Avanti un Altro! accompagnato dal suo amico Luca Laurenti.

E, per il futuro, solo il tempo potrà dare conferma, anche se Pier Silvio gradirebbe attribuirgli un contenuto che possa fungere così da alternativa al tg satirico di Antonio Ricci, date le recenti difficoltà di Striscia La Notizia in termini di ascolti. Seguiranno ulteriori aggiornamenti riguardanti questa vicenda.