Pidcock conquista l’Alpe d’Huez: è sua la dodicesima tappa del Tour de France

La dodicesima tappa del Tour de France è partita da Briançon per raggiungere l’Alpe d’Huez dopo 165,1 chilometri è stata vinta da Thomas Pidcock della Ineos Grenadiers. Il giovane inglese ha conquistato una delle tappe più leggendarie della storia del Tour de France, ovvero l’Alpe d’Huez. In seconda posizione è giunto Louis Meintjes della Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux e terzo posto per Chris Froome della Israel-Premier Tech. Buon quarto posto per Neilson Powless della EF Education-EasyPost. Il gruppo maglia gialla è stato regolato da Taddej Pogacar della UAE Team Emirates. Resta in maglia gialla Jonas Vingegaard della Jumbo Visma. La seconda tappa alpina è stata esplosiva sin dai primi chilometri della frazione della Grande Boucle con il caldo che è stato grande protagonista.

La fuga è stata caratterizzata da un attacco nei primi chilometri da parte di Sebastian Schoenberger della B&B Hotels, Kobe Goossens dell’Intermarché Wanty Gobert, Nelson Oliveira della Movistar, Matis Louvel dell’Arkea Samsic, Neilson Powless della EF Education-EasyPost e Anthony Perez della Cofidis e successivamente si è aggiunto Louis Meintjes dell’Intermarché Wanty Gobert, Giulio Ciccone della Trek Segafredo, Tom Pidcock dell’Ineos e Chris Froome dell’Israel Premier Tech.

I fuggitivi hanno tagliato il traguardo volante di Le Monetier con Kobe Goossens dell’Intermarché Wanty Gobert in testa al plotoncino. Sul Galibier, il primo GpM di questa tappa a transitare per primo è stato Anthony Perez della Cofidis. Dopo 25” sono giunti Ciccone, Powless e Meintjes che si sono piazzati in seconda, terza e quarta posizione. Sul Croix de Fer Giulio Ciccone della Trek Segafredo ha anticipato le intenzioni di Neilson Powless della EF Education-EasyPost e ha conquistato il secondo GpM di questa frazione della Grande Boucle.

