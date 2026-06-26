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Persone sui binari, treni fermi sulla Genova-Savona: stop circolazione per 40 minuti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Questa mattina la circolazione ferroviaria sulla linea Genova–Savona è stata sospesa per circa 40 minuti a causa della presenza di persone non autorizzate sui binari. La segnalazione è arrivata intorno alle 9. Per motivi di sicurezza i treni sono stati fermati tra Genova Voltri e Genova Sestri Ponente in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria per la ricognizione del tratto interessato.  

Dopo le verifiche, alle 9.40 è stato dato il nulla osta alla ripresa della circolazione. La linea è stata progressivamente riaperta al traffico ferroviario. Si registrano lievi ritardi nella circolazione dei convogli. I ritardi risultano contenuti, tra i 5 e i 10 minuti. La situazione è in graduale ritorno alla normalità. Non si segnalano ulteriori criticità. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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