Perché Iago Garcia è stato eliminato dal Grande Fratello 2024? L’attore rompe il silenzio e svela tutto

Iago Garcia, dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello 2024, rompe il silenzio e racconta la sua verità.

Nonostante per tutti i sondaggi fosse il preferito del pubblico, a sorpresa, Iago Garcia è stato eliminato dal Grande Fratello 2024 nel corso della puntata trasmessa il 4 novembre. L’attore spagnolo ha perso la sfida al televoto contro Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Clayton Norcross. Un risultato davvero a sorpresa che ha spiazzato non solo gli altri concorrenti, ma anche il pubblico dal momento che, per i sondaggi, quelli a rischio, erano Clayton e Amanda.

Nella casa, inoltre, in tanti sono ancora increduli e sperano che, in realtà, Iago non sia stato eliminato davvero, ma sperano che, insieme a Tommaso, sia volato in Spagna al Gran Hermano esattamente come, in precedenza, hanno fatto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che, proprio durante la trasferta spagnola, si sono lasciati andare alla passione.

Le parole di Iago Garcia dopo l’eliminazione dal Grande Fratello 2024

Dopo l’eliminazione, Iago Garcia ha ringraziato il pubblico italiano che, fino all’ultima puntata del Grande Fratello 2024, l’ha sempre salvato essendo stato uno dei concorrenti più nominati. “Io ringrazio comunque per il sostegno che ho avuto fino adesso. Sono state nove Nomination se non sbaglio, sono molto felice di tornare in Italia, è un paese che mi fa sentire molto a casa. Sono molto felice di aver conosciuto molte persone qui, con qualcuno ho legato di più, con qualcuno ho legato di meno, è stato molto bello […] Solo vi consiglio di continuare per il cammino della verità, che per me è quello più importante. Spero di essere stato vero sempre. Desidero il meglio per tutti voi”, le parole dell’attore spagnolo.

Tornato poi sui social, Iago ha scritto le prime impressioni dopo aver trascorso quasi due mesi nella casa più spiata d’Italia: “Ciao a tutti, eccomi. Io sto cercando il mio Gate, vado a Madrid. Volevo dirvi semplicemente che sono stato molto felice della mia partecipazione al Grande Fratello in Italia. Qui c’è il vostro amore, il vostro affetto che ho sempre ricevuto lì dentro, non me ne frega più di tanto della mia uscita, e credo che è un pò il destino. Non cambierò nulla del percorso che ho fatto al GF. Grazie anche ad Alfonso, grazie a tutta l’organizzazione del programma, a Beatrice, a Cesara e Rebecca. Grazie soprattutto a voi che siete delle persone meravigliose […] Ci manderemo in contatto qui su Instagram”.