Papa: “Dimissioni non sono né pensiero né desiderio”

(Adnkronos) – “Sono ancora vivo”. Il Papa, intervistato da Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, ha sottolineato a proposito di eventuali dimissioni che non sono "né un pensiero né un desiderio. Le dimissioni sono una possibilità aperta per tutti i papi ma non sono al centro dei miei pensieri". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)