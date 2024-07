“Pagine di me” è il nuovo singolo di Carola

Da venerdì 2 agosto 2024 sarà in rotazione radiofonica “PAGINE DI ME”, il nuovo singolo di CAROLA già disponibile sulle piattaforme digitali dal 21 giugno.

“Pagine di me” è un brano introspettivo che parla del tentativo di uscire dalla depressione. La canzone racchiude i ricordi di un passato turbolento, cercando di voltare pagina in tutti i modi: a volte scrivendo, a volte meditando e altre volte semplicemente osservando.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Pagine di me” è il sequel di “Parlerò di me”, singolo del 2023. Se in quest’ultimo si parlava della depressione, in “Pagine di me” si affronta il tema del tentativo di uscirne. Si esplorano mille modi e si fanno mille tentativi per riuscire a vedere la luce».

Biografia

Carola Di Lorenzo è nata a Torino il 18-06-1994 e vive attualmente Torino. Fin da piccola coltiva la passione per il canto, per la danza e per la recitazione. Studia in varie scuole, e fa molta gavetta in giro per l’Italia sia in concorsi canori di paese e sia televisivi, Come Zecchino d’oro., Gran palio delle regioni, programmi su rete 7. Lavora anche in teatro come attrice di Musical al Teatro Alfieri, Teatro Erba e Teatro Nuovo di Torino. Prende parte come ospite a spettacoli comici con attori di Zeling, Colorado, Camera Caffe.

Si fa le ossa nei Villaggi turistici In Sardegna e in Trentino come cantante di piano bar e performer.

Con il passare degli anni diventa autrice di testi musicali sia per se stessa e sia per gli altri incominciando a pubblicare inediti.

Instagram | Spotify