Ostia: scontro frontale in via Chigi, due uomini in gravi condizioni

Due feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale frontale avvenuto all’alba di questa mattina, in via Agostino Chigi ad Ostia. A scontrarsi sono state due auto, una Polo e un’Audi A3. Sul posto, per agevolare i soccorsi di entrambi gli automobilisti, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare. a loro è spettato anche il compito di effettuare i rilievi del sinistro avvenuto, quasi certamente, a causa della forte velocità di almeno una delle due automobili. L’uomo a bordo della polo, un italiano di 31 anni è stato portato nell’ospedale Grassi in codice rosso, quello dell’Audi A3, un 53enne, è stato portato al San Camillo, anche lui in codice rosso. Per permettere soccorsi e rilievi via Chigi è rimasta chiusa al traffico da via Bazzini a via Viola.

