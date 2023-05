Orizzonte Benessere: Sorridere alla vita

Vi siete mai chiesti come fa il calabrone a volare?

Secondo gli esperti di aereodinamica, il calabrone non dovrebbe volare Infatti il rapporto tra massa e forza del corpo e le sue ali troppo piccole, gli dovrebbero impedire fisicamente di alzarsi dal suolo. Ma nonostante ciò il calabrone vola. E sapete perchè il calabrone vola? Perchè questo piccolo, simpatico animaletto cicciottello non sa di non poter volare.

La differenza tra Voi ed il calabrone quindi qual è?

Che mentre il calabrone vola felice perche’ è inconsapevole dei propri limiti, Voi invece consapevolmente rimanete seduti sul vostro divano e non riuscite a volare. Rimanete immobili perchè ,consapevoli della vostra impossibilita’ di volare, vedete il volare come un naturale limite fisico ed oggettivo. Ma come potete fare invece per superare il limite soggettivo, ovvero quel limite mentale che vi blocca e vi condiziona a tal punto di bloccarvi sul divano? Il segreto e’ saper governare quella vocina interiore che io chiamo il piccolo sabotatore. Il piccolo sabotatore è quella voce interiore che vive nella nostra mente e che si risveglia e si attiva ogni qualvolta desideriamo fare qualcosa. Il ritmo della nostra vita odierna tende a farci pensare troppo e la nostra mente genera quotidianamente una quantità di pensieri superflua e non necessaria che spesso si concretizzano in un groviglio di problemi che, di fatto, non esistono realmente.

Sta di fatto che molte persone infelici non si rendono conto, che la loro infelicità dipende da un’inutile atteggiamento mentale negativo e che il segreto per vivere meglio, è molto semplice poichè consiste proprio nello scoprire l’esistenza di questa vocina interiore riuscendo a governarla ed a non divenirne vittime.

Va detto che questa voce interiore è frutto di pensieri e sono gli stessi pensieri che mentalmente , come in proiettore, generano delle visualizzazioni emotive che il corpo percepisce come reali. In pratica se la voce interiore genera un pensiero negativo, il corpo reagirà di conseguenza ed in ugual misura. Sempre più spesso vengono nel mio studio persone che, di fronte ad i problemi della loro vita si sentono smarriti in quanto bloccati dalla loro voce interiore, dal famoso piccolo sabotatore. E tutti mi ripetono le stesse parole.

“ E’ difficile ” – “ E’ impossibile “

Queste parole depotenzianti, inutili e dannose, sono l’anticamera della sconfitta e sono il punto di partenza un fallimento annunciato. Questo perchè la Vostra mente, proprio come un proiettore cinematografico, trasferisce i vostri pensieri sullo schermo e come in un film, li rende cosi’ reali e veri al punto tale, che credete che quella sia la vostra realtà e la conseguenza sarà che questa falsa rappresentazione della realtà, renderà impossibile la realizzazione dei vostri obiettivi.

Se osservate un bambino che sta imparando ad andare in bicicletta, vedrete che le prime pedalate le farà a stento e con uno sforzo di equilibrio enorme. E spesso cadra’ dalla bicicletta. Ma solo dopo un paio di giorni, per lui andare in bicicletta gli sarà assolutamente facile naturale. Questo perché? Perchè la mente di un bambino non conosce ancora le parole: limite, difficile ed impossibile. Adesso proprio come un bambino, guardate la vostra vita come una bicicletta e, pedalata dopo pedalata, caduta dopo caduta, imparate a percorrere il vostro sentiero superando gli ostacoli e vincendo i vostri limiti allenando il corpo, la mente e lo spirito proprio come quello di un bambino, senza filtri, senza blocchi nè paure ma con una gioiosa ed incosciente curiosità e voglia di pedalare, di cadere e di rialzarsi per continuare a pedalare. Se pensate che qualcosa è difficile, lo diventerà sicuramente.

Se vivrete con angoscia, alimenterete l’angoscia, se vivrete con paura alimenterete le vostre paure ma vedrete che invece, se sorriderete alla vita la vita vi sorriderà.

Michele d’Auria

Master Life e Mental Coach

