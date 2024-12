Orietta Berti, svelato il suo segreto: perché porta la parrucca e come sono i suoi veri capelli

Orietta Berti, icona della musica italiana e volto noto della televisione, ha sempre colpito il pubblico non solo per la sua inconfondibile voce ma anche per il suo look unico. Recentemente, durante una delle puntate del Grande Fratello Vip 7, programma nel quale ha brillato nel ruolo di opinionista sostituendo Adriana Volpe, Orietta ha rivelato un dettaglio che ha suscitato grande curiosità tra i fan: l’uso frequente di parrucche. Ma quali sono le ragioni dietro questa scelta? E come sono realmente i capelli dell’artista?

La cantante emiliana non è nuova a sorprendere il pubblico con le sue dichiarazioni e questa volta ha fatto parlare di sé svelando di possedere ben novanta parrucche, metà delle quali lasciate a Los Angeles. “Quante ne ho? Novanta, ma la metà le ho lasciate a Los Angeles – ha commentato Orietta – perché me le metto quando sono là; là fan sempre le feste. Poi là i miei amici sono tutti gay, quindi i gay fanno sempre le feste”. Una collezione impressionante che testimonia una passione per gli accessori capillari forse poco nota al grande pubblico.

Perché Orietta Berti indossa la parrucca?

Ma perché Orietta Berti sceglie di indossare la parrucca? La risposta dell’artista è chiara: si tratta di una scelta mirata a proteggere i suoi veri capelli e il cuoio capelluto dagli stress causati dai frequenti cambiamenti di look richiesti dalle apparizioni televisive e dagli eventi mondani. Un’esigenza comprensibile per chi vive sotto i riflettori e desidera mantenere intatta la salute dei propri capelli naturali.

Nonostante l’utilizzo delle parrucche sia una pratica diffusa tra molte celebrità del mondo dello spettacolo – si pensi ad esempio ad Ilary Blasi che durante la terza edizione del Grande Fratello Vip sfoggiava ogni volta un’acconciatura diversa – quello di Orietta Berti rimane un caso particolarmente emblematico per via della quantità e varietà degli accessori da lei posseduti.

Ma come sono realmente i capelli di Orietta Berti? Sebbene l’artista tenda a mantenere una certa riservatezza riguardo al suo aspetto naturale senza parrucca, è noto che prediliga uno stile piuttosto classico e sobrio per quanto riguarda il colore e il taglio dei suoi veri capelli. Questo contrasta in modo interessante con l’estroversione mostrata attraverso le diverse parrucche indossate nelle varie occasioni pubbliche.

La decisione di utilizzare parrucche non influisce minimamente sul talento indiscusso o sulla carriera dell’artista anzi, aggiunge un ulteriore elemento alla sua personalità poliedrica ed eclettica. Inoltre, questo piccolo “segreto” svelato da Orietta contribuisce ad alimentare quel senso di vicinanza con il pubblico che da sempre caratterizza la sua figura nel panorama musicale italiano.