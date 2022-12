Open day presso la scuola Virgilio a Lavinio, “Racconto d’inverno”

Una scuola che è un po’ la storia di Lavinio, un punto di riferimento per tanti ragazzi, un luogo in cui gli ex-alunni tornano volentieri: proprio questi ultimi saranno i ciceroni delle famiglie intervenute, in un viaggio attraverso culture, lingue, musiche, tradizioni che raccontano l’inverno.

L’Istituto Comprensivo Anzio V apre le sue porte alle famiglie per presentare la propria offerta formativa e accompagnare chi sarà presente negli ambienti di apprendimento della scuola. Tante attività, giochi, lezioni interattive, presentazioni multimediali tra le pagine accoglienti di un “Racconto d’inverno”. I ragazzi potranno partecipare ad esperimenti scientifici, all’attività di coding e robotica, assistere alle esibizioni sportive in palestra, sperimentare la scrittura del greco antico e tanto altro ancora.

Vi aspettiamo il 17 dicembre 2022 dalle 9:30 alle 11:00 oppure dalle 11:30 alle 13:00 presso la storica scuola di Lavinio “Virgilio” in via Goldoni 12. Vi aspettiamo il 17 dicembre presso la scuola “Virgilio” in via Goldoni 12 a Lavinio



