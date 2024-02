OOONO CO-DRIVER NO2 arriva in Italia

(Adnkronos) – Con oltre 2,5 milioni di unità vendute in tutta Europa e una crescita del 300% in Italia nel 2023, il dispositivo di sicurezza del traffico OOONO CO-DRIVER NO1 ha dimostrato di essere un alleato prezioso per gli automobilisti, fornendo informazioni cruciali su pericoli stradali e autovelox. Nel corso del 2023, OOONO CO-DRIVER NO1 ha emesso oltre 459 milioni di avvisi e ha accompagnato gli atomobilisti in più di 670 milioni di viaggi. La scaleup tecnologica danese ha voluto migliorare ancora di più il servizio presentando il nuovo OOONO CO-DRIVER NO2.

Questo nuovo prodotto rappresenta, non solo un passo avanti nella tecnologia per la sicurezza stradale ,ma anche un impegno continuo da parte di OOONO A/S nell'offrire prodotti all'avanguardia che rispondano alle esigenze degli automobilisti moderni.

Christian Walther Øyrabø, Fondatore e CEO di OOONO A/S, commenta: "Siamo entusiasti di presentare in Italia il nostro CO-DRIVER NO2, rafforzando così il nostro impegno nel ridefinire gli standard di sicurezza stradale. Attraverso una dedizione costante all'innovazione e al coinvolgimento attivo della comunità, ci impegniamo a fornire soluzioni avanzate per migliorare la sicurezza stradale e l'esperienza di guida degli automobilisti. OOONO CO-DRIVER NO2 nasce in risposta ai preziosi suggerimenti raccolti attraverso molteplici ricerche e sondaggi che hanno coinvolto oltre 10.000 membri della nostra comunità. Questo a dimostrazione del nostro impegno nel rispondere alle esigenze dei nostri utenti nel modo più efficace. I nostri dispositivi rappresentano un sostegno concreto per i conducenti, consentendo loro di mantenere un'elevata concentrazione durante la guida e di evitare potenziali pericoli stradali e autovelox, senza distrazioni legate all’uso dello smartphone”.

Una delle caratteristiche principali di CO-DRIVER NO2 è la batteria ricaricabile, ora è possibile ricaricare comodamente il dispositivo direttamente dalla propria auto, grazie al cavo di ricarica usb-c incluso.

