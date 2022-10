Onlus Kkc Italia, domenica “Arti marziali al castello” nel Lazio per aiutare i bambini affetti da cancro

Nell’ambito delle manifestazioni “Arti marziali al castello” la onlus KkcItalia, in collaborazione col Borgo della Merluzza, promuove per domenica 30 ottobre alle 15 in via della Merluzza 6 (Cassia bis) l’incontro “Insieme”. Si tratta – spiega un anota – di un evento a sostegno di Kkc Italia, la onlus che aiuta i bambini affetti da cancro e patologie croniche ad affrontare e gestire la malattia attraverso l’apprendimento delle arti marziali. “Insieme” è uno stage interstile aperto a tutti, anche a chi non pratica arti marziali; questo vuol dire che in un pomeriggio all’aperto sarà possibile provare a praticare tante e diverse arti marziali tramite l’insegnamento di maestri e praticanti esperti. Gli insegnamenti proposti dalle 15 alle 18,30 infatti appartengono a diversi stili di arti marziali: Muay Boran, Karate, Tai Chi, Kung Fu, Zhineng Qigong, Karate adattato (per disabilità), Difesa Personale e Ju Jitsu. La quota di partecipazione è di 10 euro e verrà interamente devoluta all’associazione per raggiungere quanti più bambini possibile attraverso l’arruolamento e la formazione di nuovi volontari, l’avviamento del programma in altri ospedali e l’acquisto di materiale da regalare ai bambini.

