OnePlus, Oppo e Nokia: accordo globale per i brevetti

(Adnkronos) – OnePlus ha presentato ieri la sua ultima serie di smartphone flagship, OnePlus 12. In concomitanza con questo evento, oggi OnePlus, parte di Oppo, annuncia di aver ufficialmente siglato un accordo globale di licenza incrociata di brevetti con Nokia, che comprende brevetti essenziali nel campo del 5G e di altre tecnologie di comunicazione cellulare. A seguito di tale accordo, entrambe le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie pendenti in tutte le giurisdizioni. I dettagli specifici dell'accordo sono confidenziali in base a un accordo reciproco. "Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo globale di licenza incrociata di brevetti e con Nokia, che include la licenza incrociata di licenze per brevetti essenziali per lo standard 5G", ha dichiarato Bingo Liu, CEO di OnePlus Europa. "Il nostro impegno in Europa rimane invariato. Giusto ieri abbiamo presentato la serie OnePlus 12, i nostri nuovi smartphone di punta, frutto di un decennio di ricerca e innovazione. Siamo certi che questo accordo ci consentirà di offrire un'esperienza veloce e fluida senza compromessi a un numero sempre maggiore di utenti in Europa." —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

