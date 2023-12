On Charge e Anpit firmano protocollo d’intesa per le infrastrutture di ricarica

(Adnkronos) – Promuovere e incentivare la mobilità sostenibile su tutto il territorio nazionale, questo l’obiettivo dell’accordo siglato da On Charge, azienda operativa nel settore della mobilità elettrica per la ricarica di veicoli e per servizi di sharing e Anpit, Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario “La mobilità elettrica è un driver fondamentale per la transizione energetica nelle città, per renderle più sostenibili e pulite avvicinando le persone ad un modello di mobilità sempre più accessibile e green”, ha dichiarato Claudio Piazza, Amministratore Delegato di On Charge.

“Abbiamo aderito all’accordo perché riteniamo importante incentivare il tema della sostenibilità ambientale, dall’altra è strategico offrire un servizio alle imprese. Opportunità che sono in linea con gli obiettivi posti da Anpit per futuro sostenibile” – spiega il presidente nazionale di Anpit Federico Iadicicco.



