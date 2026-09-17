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Omicidio Garlasco, Gip Brescia archivia ex pm Venditti: “Nessuna corruzione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Il Gip del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura guidata da Francesco Prete di archiviare la posizione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti accusato di corruzione in atti giudiziari perché avrebbe incassato denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.  

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