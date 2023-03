Omicidio di San Valentino ad Acilia, carabinieri arrestano un uomo

A distanza di poco più di un anno dall’omicidio di Paolo Corelli, avvenuto a Roma,

quartiere San Giorgio di Acilia, la mattina del 14 febbraio 2022, su delega della Procura della

Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno dato

esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per un uomo di 27

anni, gravemente indiziato di essere l’autore dell’omicidio. Secondo il provvedimento,

emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della

Repubblica, l’indagato avrebbe agito con l’aggravante della premeditazione e dai futili

motivi avendo pianificato l’esecuzione della condotta al fine di vendicarsi di una

aggressione subita la sera precedente dal Corelli per questioni legate a somme di denaro di

cui quest’ultimo era debitore nei suoi confronti. L’indagato dovrà rispondere anche dei reati

di porto illegale di armi e detenzione di documento falso. Destinatario della medesima

ordinanza, che dispone anche per lui la custodia cautelare in carcere, un altro uomo,

anch’egli arrestato dai Carabinieri, gravemente indiziato del reato di estorsione, per aver

pianificato e posto in essere un’aggressione nei confronti di due persone, allo scopo di

reperire il denaro, necessario per pagare le spese al presunto autore dell’omicidio, per

sottrarsi alla cattura, fuggendo all’estero.

L’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, con la

direzione della Procura della Repubblica di Roma, avviata nell’immediatezza dopo la

brutale uccisione dell’uomo, freddato alle prime luci del mattino del giorno di San Valentino

del 2022, appena uscito di casa, nel quartiere San Giorgio di Acilia, ha consentito di far luce

su un grave quadro indiziario secondo cui l’indagato lo avrebbe aspettato sotto casa, per

poi esplodergli contro tre colpi di revolver. Le fonti di prova raccolte sono state i rilievi

tecnico scientifici sulla scena del crimine, i tabulati telefonici, le intercettazioni, le

dichiarazioni dei testimoni, l’autopsia, gli accertamenti balistici, la ricostruzione dei

rapporti tra la vittima e l’indagato. Pochi giorni dopo l’omicidio, il presunto responsabile si

è reso irreperibile, lasciando il territorio nazionale, utilizzando un documento falso.

L’uomo gravemente indiziato dell’omicidio di Corelli è stato rintracciato nei pressi

dell’aeroporto di Fiumicino, di rientro da Barcellona.

Si precisa che gli indagati devono ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale

fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza

irrevocabile.

