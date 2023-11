Olivier Francois Global Chief Marketing Officer Stellantis nella AAF Adversiting Hall of Fame 2024

(Adnkronos) –

Olivier Francois Global Chief Marketing Officer Stellantis entra nella AAF Adversiting Hall of Fame 2024 conquistando così no dei più prestigiosi riconoscimenti in ambito pubblicitario. È uno dei sei luminari che si uniscono a questo prestigioso gruppo, l’annuncio della premiatairzone di Olivier Francois è avvenuto durante la cerimonia della campana di chiusura della Borsa di New York. Oltre a Olivier Francois figurano nella rosa dei candidati alla premio AAF Adversiting Hall of Fame 2024: Jerri DeVard, CEO e fondatore, Black Executive CMO Alliance (BECA); Jeff Goodby, Co-Presidente, Goodby Silverstein & Partners; Bill Imada, Co-Fondatore, Presidente e Chief Connectivity Officer, IW Group; Marc Pritchard, Chief Brand Officer, P&G; e Donna Weinheim, Ex Partner, Executive Creative Director, BBDO; Cliff Freeman & Partners.

Tante le campagne ideate da Francois che sono state reputate originali e geniali, dal far salire il Dalai Lama su di una Lancia al far apparire dei premi Nobel tra cui Premi Nobel Mikhael Gorbaciov, Lech Walesa e Nelson Mandela in uno spot a sostegno delle libere elezioni in Myanma.

Andare contro lo status-quo, coniugando gli aspetti commerciali con la sensibilità e l’etica ambientale, questi i principi che hanno portato Olivier Francois a conquistare un premio così ambito e importante:

"Il più grande valore del marchio che posso offrire è dimostrare che i nostri marchi hanno dei valori. Sono estremamente grato di ricevere questo riconoscimento. Semplicemente non sarebbe stato possibile senza un Gruppo con 14 marchi iconici americani, francesi, tedeschi e italiani che insieme compongono una sinfonia. Un CMO può interpretare magnificamente un marchio, ma con l'accompagnamento di molti marchi illustri, possiamo divertirci un po', insieme al gran numero di persone straordinariamente talentuose, instancabili e coraggiose dei nostri team Stellantis e degli incredibili roster di agenzie in tutto il mondo, che insieme hanno portato i nostri marchi alle più alte vette del successo. Spesso questi risultati arrivano alla fine della carriera, nel mio caso mi piace pensare che, dopo 15 anni alla guida del team marketing del nostro Gruppo, sono solo all'inizio".

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...