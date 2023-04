ODCEC VELLETRI: Oggi il convegno “Welfare e previdenza per i professionisti” organizzato dalla lista “Impegno per il territorio”

In vista delle elezioni per il Presidente e il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Velletri, la Lista 2 – “Impegno per il Territorio” organizza oggi, venerdì 14 aprile, un convegno dal titolo “Welfare e Previdenza per i professionisti”. All’evento, che si terrà dalle 14:30 alle 18:00, presso la Biblioteca Comunale- Sala di Alta Formazione, a Colleferro, in Via A. Nobel, 1, interverranno come relatori PIETRO MARCANTONI, Candidato Presidente della Lista n. 2; ALESSANDRO VERBARO, Responsabile Relazioni Esterne EBIPRO; FABIO TRINCIA, Delegato Nazionale della Cassa Dottori Commercialisti e GUIDO RODIGNOLI, Vice Presidente Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri.

“In un momento così delicato per l’economia italiana – ha commentato Pietro Marcantoni – le casse di previdenza e l’ente bilaterale per gli Studi Professionali incontreranno i professionisti sul territorio per iniziare insieme un percorso di condivisione e collaborazione e rispondere in maniera concreta alle istanze di quanti parteciperanno. Anche in virtù della costituzione del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti di Velletri è importante che le Casse di Previdenza si mettano a disposizione dei Colleghi del territorio per dare risposte concrete e creare un collegamento diretto con gli iscritti. Con questa iniziativa – ha concluso Marcantoni – io e la mia squadra intendiamo ridare centralità ai colleghi che operano sul territorio”.