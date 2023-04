ODCEC Velletri, Marcantoni: Buon lavoro a Di Carlo e grazie a chi ci ha sostenuto

(MeridianaNotizie) Roma, 20 aprile 2023 – “Faccio i miei complimenti al collega Alfonso Di Carlo e alla sua squadra per la vittoria alle elezioni per il Consiglio direttivo dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Velletri. Da parte mia voglio ringraziare tutti i colleghi che ci hanno sostenuto e che hanno condiviso con noi spunti di riflessione importanti per il futuro della categoria. Nonostante la sconfitta restiamo a disposizione di tutti i professionisti del territorio che vorranno continuare a lavorare con noi per proseguire il percorso intrapreso in questi mesi”. Così in una nota Pietro Marcantoni candidato della Lista 2 “Impegno per il Territorio”.

