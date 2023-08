“Nuvole rosse” è il nuovo singolo di Ester

Da venerdì 1° settembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “NUVOLE ROSSE”, il nuovo singolo di ESTER, disponibile sulle piattaforme digitali dal 7 luglio.

Il brano “Nuvole rosse” prodotto da CORE (Rosario Canale), pubblicato dall’etichetta Label DMB production e distribuito da Sony Music Italia, racconta la fine di un amore, tormentato e costellato di paure, riversate su un rapporto, ormai costruito su bugie e continui litigi. La canzone gira intorno al rapporto tossico tra un uomo e una donna, in cui lui, colmo di insicurezze e ansie, instabile emotivamente, non fa altro che fuggire alle sue stesse emozioni, colpevolizzando lei, attribuendogli le colpe dei continui dissidi e problemi della coppia. La morale del pezzo, che gira intorno al titolo stesso, spiega come sia la paura stessa che frena l’uomo e lo porta ad agire egoisticamente, in un brano dalle note contraddittorie, ovvero “fuggire e stare male nel farlo”. Difatti, le nuvole rosse indicano le sfumature di un paio di occhi dopo un pianto, rossi e sofferenti, quasi, per l’appunto, come delle “NUVOLE ROSSE”. Un paio di occhi, di un uomo, che rinnega le sue emozioni, non riuscendole a gestire e abbandonandosi completamente alle sue paure, trovando come unica soluzione, fuggire.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono tanto fiera di me stessa, perché so da dove sono partita e so tutti i sacrifici che ci sono dietro ad ogni mio piccolo traguardo. Sono tanto orgogliosa e felice, che “Nuvole rosse”, brano a cui sono particolarmente legata, sarà distribuito da Sony Music Italia”.

Biografia

ESTER, è una giovane cantautrice e studentessa di 22 anni, della provincia di Cosenza. L’amore per la musica è una costante della sua vita, ormai da anni, basti pensare che già all’età di 3 anni cantava alle recite dell’asilo, improvvisava in casa concerti con il telecomando della tv per microfono, ed è proprio da lì che la musica è entrata a far parte della sua vita. La musica per lei è un bisogno! Sente di avere la necessità di dare voce a ciò che ha dentro, facendo sì che non sia solo una valvola di sfogo per lei, ma che lo sia anche per gli altri che ascoltano i suoi brani. L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC Voce Produzione diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

