Nuovo Opel Combo anche in versione 100% elettrico

Nuovo Opel Combo è un veicolo commerciale elettrico di ultima generazione che abbina i vantaggi del modello precedente a motorizzazioni efficienti. Si caratterizza per un frontale innovativo, con fari Intelli-Lux Led Matrix Light a matrice di led (optional), 14 elementi LED in totale che passano automaticamente agli abbaglianti adattando continuamente la lunghezza e distribuzione del bacio luminoso, così quando vengono rilevati i fari di un’auto proveniente dal senso contrario di marcia, i LED si spengono singolarmente per ridurre il fascio principale evitando di abbagliare gli altri conducenti, nuovo Opel Combo è un van sicuro. Disponibile anche con motorizzazione full electric, il Combo Electric riesce a percorrere fino a 330 km nel ciclo WLTP, superando di ben 50 km l’autonomia della precedente generazione, merito di un pacco batteria da 50 kWh e dell’adozione di una nuova pompa di calore. Il motore elettrico è da 136 cavalli, la coppia massima è di 270 Nm, il van elettrico tedesco raggiunge una velocità massima di 130 km/h. Co il caricatore di bordo di serie da 7,4 kW è possibile caricare fino all’80% della batteria in meno di 30 minuti in presenza di una stazione di ricarica a corrente continua da 100 kW. Un carico utile di 780 kg per una capacità di traino da 750 kg, il nuovo Van compatto elettrico offre la stessa capacità di carico della precedente generazione pur essendo più efficiente, fino a 4,4 metri cubi di volume. Dal punto di vista della sicurezza, con il Dynamic Surround Vision, tramite due videocamere, una posizionata sulle porte posteriori e l’altra sotto lo specchietto retrovisore esterno lato passeggero, è possibile avere una visione chiara di ciò che accade al retro del veicolo e in prossimità dell’angolo cieco laterale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

