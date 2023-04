Nuovo Honor Magic 5 Pro: recensione

Il Magic 5 Pro è il nuovo gioiellino firmato Honor, uno smartphone top di gamma che ha ottenuto il punteggio più alto nella classifica globale di DXOMARK, un’organizzazione indipendente che testa e valuta le prestazioni degli smartphone.

Ha molte caratteristiche avanzate che lo rendono un dispositivo molto interessante per gli utenti che cercano le tecnologie più avanzate. Vanta, per esempio, un processore veloce, un ampio display e una batteria di lunga durata, ma non solo. Nel seguente articolo lo vedremo in dettaglio. Se stavate aspettando l’occasione migliore per ottenere uno smartphone eccezionale, il vostro momento è arrivato!

Display ultradefinito che non stanca la vista

L’Honor Magic 5 Pro presenta uno schermo Four-Curved da 6,81 pollici con una densità di 461 PPI. Il display supporta una gamma di colori ultra-dinamica a 1,07 miliardi di colori. Ha una frequenza di aggiornamento dinamica 1-120Hz LTPO adattiva, cioè che si regola automaticamente in base all’attività che si sta svolgendo con il cellulare.

Inoltre, il display è dotato della tecnologia di dimmerazione PWM ad alta frequenza e di della dimmerazione dinamica, grazie alle quali regola la luminosità in modo che sia confortevole per gli occhi. L’Honor Magic 5 Pro ha anche ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly, il che conferma che è fatto per ridurre al minimo l’affaticamento visivo e per non condizionare il ciclo sonno-veglia.

Prestazioni avanzate

L’Honor Magic 5 Pro presenta un processore Snapdragon 8 Gen 2 di ultima generazione e un chipset di sicurezza dedicato. È dotato, inoltre, della prima architettura di antenna Bluetooth/Wi-Fi indipendente, che consente di risolvere le interferenze reciproche tra le due connessioni, aumentare la velocità del Wi-Fi fino al 200% e ridurre la latenza del Wi-Fi. Grazie alla collaborazione tra il processore Snapdragon e i motori Boost di HONOR, il funzionamento del dispositivo è estremamente fluido.

Per quanto riguarda la memoria, abbiamo 512 GB di ROM e 12 GB di RAM, quindi lo spazio per fotografie, video e app è più che abbondante. La batteria ha una capacità massima di 5100mAh, che garantisce energia sufficiente in qualsiasi momento.

Fotocamera al top

L’Honor Magic 5 Pro presenta una fotocamera principale da 50 MP in grado di catturare immagini super dettagliate in ogni momento e in qualsiasi condizione di luce. Il sensore ultragrandangolare da 122° può immortalare meravigliosi panorami con un solo scatto, mentre il teleobiettivo di alto livello con zoom ottico 3.5x e zoom digitale 100x permette di avvicinare ciò che è lontano in pochi secondi.

Sono presenti diverse modalità di scatto, come la modalità notturna avanzata, la modalità ritratto che consente di mettere in evidenza il soggetto principale in qualsiasi ambiente luminoso e la modalità macro per esaltare ogni dettaglio della realtà.

Altre caratteristiche speciali

Honor ha sempre presentato degli ottimi smartphone che, però, avevano una pecca: l’assenza di una protezione IP. Per quanto non sia un problema rilevante (visto che la protezione da acqua e polvere tende a venir meno con il passare del tempo), questo richiedeva agli utenti maggiore attenzione.

Il nuovo Honor Magic 5 Pro, però, ha una protezione da acqua e polvere IP68, il livello massimo. Questo vuol dire che, anche se cade accidentalmente in acqua, non subirà alcun danno, soprattutto se viene recuperato nel giro di qualche secondo.

Oltre a essere impermeabile, il nuovo Honor Magic 5 Pro ha il sistema di AI Privacy Call 2.0 si adatta intelligentemente all’ambiente circostante per ridurre la dispersione del suono, consentendo di ascoltare le chiamate in tutta sicurezza. Infine, grazie al libero controllo della gesture, elimina il bisogno di swipare sullo schermo per voltare pagina o fare screenshot, cosa che mantiene il display in condizioni ottimali più a lungo.

Conclusioni

Il Magic 5 Pro HONOR ultimo cellulare di punta 2023 è un dispositivo in grado di soddisfare gli utenti più esigenti. Se volete cambiare il vostro smartphone e godere delle tecnologie più avanzate, non dovreste avere dubbi su quale comprare nel 2023.

