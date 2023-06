Nuovo doppio singolo dal titolo “The Party’s Over” per il progetto The Things We Hide

Il beat è certamente convulso è pulsante per questo nuovo singolo di The Things We Hide, è la prima cosa che salta agli occhi insieme a quella frase di chitarra iniziale. I refrain scatenano tanto appeal e si uniscono ai ritmi martellanti in modo splendido. Tanto spazio dato al beat in fase di mix e questa scelta paga perché restituisce una potenza sonora ragguardevole. Belle le variazioni che troviamo nella versione remix dove aumenta la componente electro. Senz’altro apprezzabili i synths. Sicuramente sia la versione original che il remix sono molto adatti ad un contesto da club, magari alternative.

Alcune info su “The Party’s Over” di The Things We Hide:

Nuovo doppio singolo dal titolo “The Party’s Over” per il progetto The Things We Hide, un “collettivo musicale” fondato da Jacopo la Posta (voce, parlato, tastiere, programming) con Marco Germani (chitarre). Per questa nuova uscita hanno collaborato con Cristiano Sacchi che si è occupato del mixaggio dei brani e ha realizzato la versione Remix, Ivano Bonizzoni al basso, Sofia Bonardi alle tastiere, cori e parlato.

“The party’s over”, così come “Opposite side of love”, singolo che l’ha preceduta, racconta il dolore nel tirarsi fuori a forza dalle spire di una relazione complicata, morbosa e oscura.

