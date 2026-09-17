Nuovo allarme malaria in Germania, un morto e un contagiato: entrambi vivono vicino all’aeroporto di Francoforte

(Adnkronos) – Una persona è deceduta a Francoforte, in Germania, dopo aver contratto la malaria, mentre un’altra è risultata affetta dalla malattia. Ad annunciarlo è stato il Dipartimento sanitario della città, precisando che i due individui risiedevano nei pressi dell’aeroporto, dove due dipendenti sono deceduti a causa della malattia alla fine di agosto.

Questi due casi portano a otto il numero di persone che hanno contratto la malaria e a tre il numero di decessi registrati nell’area dell’aeroporto dalla fine di agosto. Si tratterebbe della forma specifica della malattia che si sviluppa quando una

zanzara Anopheles

infetta viaggia in aereo da un’area endemica a una zona indenne e infetta gli esseri umani.

I sintomi di questa malattia parassitaria includono mal di testa, nausea, febbre alta e brividi. Alla fine di agosto, sei dipendenti dell’aeroporto di Francoforte avevano contratto la malattia e due erano deceduti. I due nuovi casi annunciati oggi sono di pazienti risultati infetti pur “non avendo precedentemente viaggiato in un’area endemica per la malaria e non avendo lavorato in aeroporto”, hanno spiegato le autorità sanitarie in un comunicato precisando che si tratta però di due persone che risiedono “nelle immediate vicinanze” dell’aeroporto di Francoforte, nel quartiere di Schwanheim.



“Dall’inizio della settimana, non sono stati segnalati altri casi di malaria al dipartimento di sanità pubblica”, ha dichiarato il dipartimento, esortando i medici a “considerare la possibilità di un’infezione nei pazienti che presentano febbre inspiegabile, anche in assenza di viaggi in aree endemiche per la malaria”. Questo vale “in particolare” per le persone che lavorano all’interno o nelle vicinanze dell’aeroporto, hanno sottolineato le autorità sanitarie.

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