Dal 19 luglio 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “NUOVA META”, il nuovo singolo di Sofija Vukic.

“Nuova meta” è un brano ambientato nel periodo estivo che racconta di una vacanza in compagnia diretti verso una nuova meta ancora da esplorare, di lasciare indietro i brutti pensieri e di ripartire da zero con un nuovo amore, vivendo così una vacanza spensierata con leggerezza.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Il testo l’ho scritto io e poi mi sono consultata con Simone Tomassini per migliorarlo. Il genere musicale è il pop. Sono molto felice del percorso che sto intraprendendo alla PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi. Mi sono divertita a registrare il videoclip e a scrivere la canzone anche se per me non è la prima volta siccome ho fatto un’altro brano ad aprile del 2024 in Serbia che s’intitola ‘lancic’. Che vita è senza la musica!”

Il videoclip di “Nuova meta”, diretto da PopMusicLabel, è ambientato a Ibiza. La bellezza del mare e la natura esotica fanno da sfondo al racconto del brano.

Guarda il videoclip su YouTube: https://youtu.be/AdzY2mv7EUI

Biografia

Sofija Vukic è una ragazza di 15 anni molto curiosa e determinata nel raggiungere i suoi obbiettivi.

Canta, suona il pianoforte e gioca a tennis fin da piccola. Ama l’arte e lo sport e con queste attività riesce sempre a sfogarsi, ed è qua che entra in gioco anche la scrittura. Le piace scrivere canzoni ma anche libri e racconti. Infatti durante il Lockdown ha scritto molte storie che poi ha pubblicato nel 2021, imparando a trovare un equilibrio.

“NUOVA META” è il nuovo singolo di Sofija Vukic disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 19 luglio 2024.

TikTok | Youtube | Instagram