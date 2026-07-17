Nuova Kove 625X Pro: tra tecnologia e avventura

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Kove amplia la propria gamma con la nuova 625X Pro, una crossover progettata per combinare comfort nei viaggi, versatilità e capacità di affrontare anche percorsi lontani dall’asfalto. Una proposta che punta su una dotazione particolarmente completa, affiancando una ciclistica adatta all’utilizzo misto a tecnologie di sicurezza evolute.

Il cuore della Kove 625X Pro è un bicilindrico parallelo di 581 cc, con distribuzione DOHC a otto valvole e fasatura a 270 gradi. La potenza massima raggiunge 62,5 CV a 8.500 giri/min, mentre la coppia è di 56,5 Nm a 6.250 giri/min. Il serbatoio da 21 litri permette di puntare a un’autonomia dichiarata nell’ordine dei 500 km.

La ciclistica si basa su un telaio in acciaio ad alta resistenza abbinato a un forcellone posteriore in alluminio. Le ruote da 19 pollici davanti e 17 dietro, insieme a una luce a terra di 205 mm, sottolineano la vocazione crossover. Le sospensioni KYB completamente regolabili offrono un’escursione di 180 mm all’anteriore e 230 mm al posteriore. La sella è posizionata a 820 mm da terra ed è riscaldabile su tre livelli, così come le manopole.

Tra gli elementi più interessanti spicca il pacchetto di sicurezza basato sulla tecnologia radar. Il sistema LCA assiste il motociclista durante i cambi di corsia, mentre il Rear Collision Warning monitora i veicoli che si avvicinano rapidamente da dietro. Gli avvisi vengono visualizzati attraverso segnalazioni integrate negli specchietti e sulla strumentazione.

ABS e controllo di trazione sono completamente disinseribili per agevolare la guida in fuoristrada. La frenata è affidata a un doppio disco flottante anteriore con pinze a quattro pistoncini e a un disco posteriore.

La dotazione comprende infine un display TFT da 6,75 pollici con mirroring dello smartphone tramite Bluetooth, monitoraggio della pressione degli pneumatici e telemetria di viaggio. Il parabrezza è regolabile su tre posizioni, mentre completano l’equipaggiamento il sistema Keyless e un pratico vano portaoggetti vicino al tappo del serbatoio.

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